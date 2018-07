Quand Andy Murray "n'arrive pas à croire" qu'il rate France-Argentine

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Samedi en conférence de presse, le tennisman Andy Murray était dépité de rater le huitième de finale entre la France et l’Argentine pour répondre aux questions des journalistes à Wimbledon.

Les joueurs de tennis ont des obligations, notamment celles de répondre aux journalistes et de se plier aux conférences de presse. Sauf que voilà : samedi à Wimbledon, le Britannique Andy Murray, fan de foot, aurait préféré être devant sa télé à regarder France-Argentine plutôt que de répondre aux médias.

Alors qu'il parlait de celui qui aurait dû être son adversaire du premier tour (le joueur a déclaré forfait dimanche), le Français Benoît Paire, le tennisman s'est interrompu pour dire : "Je n’arrive pas à croire que je suis en train de rater ce match."

"Quel est le score ?", a-t-il ensuite demandé aux journalistes qui l'interrogeaient. "4-2 ou quelque chose comme ça ?", reprend-t-il. "3-2 France", lui répond alors quelqu'un dans l'assistance. "Merci. On devrait peut-être y aller maintenant, non ? 4-2 désormais ? Bon, ok...", a conclu, résigné, l'ancien vainqueur du tournoi londonien, qui aura peut-être l'occasion de se rattraper devant l'une des autres affiches des huitièmes de finale.

