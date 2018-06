Angleterre – Belgique (0-1) : le match en un coup d’œil

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Grâce un petit but d’Adnan Januzaj dans un match sans enjeu, la Belgique s’impose face à l’Angleterre et s’empare de la tête du groupe G.

Le résumé du match

Déjà qualifiés au coup d’envoi, les Belges et les Anglais n’ont pas forcé pour ce troisième match de poule sans véritable enjeu. Sans fermer le jeu pour autant, les deux équipes sont parvenues à se procurer quelques occasions. A la 10e minute, la frappe trop molle de Batshuayi n’inquiète pas Pickford. Quelques instants plus tard, Vardy est proche d'ouvrir le score mais sa tête est trop décroisée. Quinze minutes plus tard, une frappe de Fellaini est contrée in extremis par Alexander-Arnold. C’est à peu près tout en première période. Dès le retour des vestiaires, Januzaj inscrit l’unique but du match (51e). Rashford aurait pu égaliser à la 66e minute, mais sa maladresse sauve Courtois. Finalement, avec cette défaite, les Anglais doivent se contenter de la seconde place du groupe F. Ils affronteront la Colombie en huitièmes de finale. Leader de cette poule, la Belgique jouera contre le Japon.

L’homme du match

Difficile d’isoler un joueur en particulier. Parmi les Anglais, trop brouillons, aucun ne s’est vraiment distinguer, même si aucun n’a fait un mauvais match. Côté belge, Fellaini et Dembélé ont été précieux au milieu de terrain, tout comme Januzaj qui ne s’est pas seulement contenté de marquer. Mais ce sont surtout deux blocs équipes qui se sont illustrés, bien en place et disciplinés tactiquement.

La stat’ du match

Le but inscrit par Adnan Januzaj est tout simplement son premier sous le maillot des Diables rouges. Convoqué à de nombreuses reprises en sélection, il n’a finalement joué que neuf fois depuis 2014 avec la Belgique et peut dorénavant se vanter d’avoir ouvert son compteur.





