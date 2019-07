COUPE DU MONDE 2019 - Revivez en images le but d'Elle White lors d'Angleterre-Etats-Unis.

Angleterre-Etats-Unis : L'égalisation de White en vidéo

L'Angleterre a troué le moyen de revenir. Cueillie à froid par les Etats-Unis à Lyon, et largement dominée, la sélection d'Angleterre a réussi à égaliser à la 19e minute grâce à l'inévitable Ellen White.



L'attaquante de Chelsea a marqué son 6e but de la compétition et pris les commandes du classement des buteuses.