Angleterre : "Football is coming home"... au moins au hit parade !

La chanson "Three Lions", devenu l'hymne non officiel de la sélection anglaise pendant le Mondial, était vendredi numéro des ventes à la veille de la petite finale contre la Belgique. Avec un record à la clé !

On pensait que le "Harry's on fire" en hommage à Harry Kane sur l'air de "Freed from desire" de Gala. Mais non, l'Angleterre et sa passion du vintage ont préféré ressusciter un morceau vieux de 22 ans pour saluer le parcours de leur sélection nationale, qui joue ce samedi la petite finale face à la Belgique. "Three Lions", chanson dont nous vous racontions l'histoire il y a quelques semaines, a connu un tel boom qu'elle était numéro un des ventes outre-Manche ce vendredi. De quoi casser un vieux record. Car c'est la première fois depuis 66 ans et le lancement du hit parade Official Chart qu'un même morceau glane quatre fois la première place du classement : deux fois en 1996, en 1998 et en 2018.





"Three Lions" est déjà l'une des chansons les plus vendues de tous les temps au Royaume-Uni, avec plus de 1,6 millions de singles écoulés depuis sa sortie en 1996, alors que l'Angleterre organisait l'Euro de football. Le tout, sans compter les écoutes en ligne. "Bon, c'est étrange", a commenté l'un des membres du groupe David Baddiel tandis qu'un autre, Frank Sinner, a vu la nouvelle vie de leur titre comme "un lot de consolation". "L'Angleterre a tout donné pendant la Coupe du Monde", a commenté l'animateur de radio Scott Mills. "Le fait que "Three Lions" soit numéro un montre à quel point nous sommes derrière notre incroyable équipe".





Les Anglais n'auront pourtant pas l'occasion de saluer les Three Lions, les vrais, à leur retour au pays dimanche. Aucune célébration officielle n'ayant été organisée, malgré le parcours de leur équipe qui a atteint les demi-finales pour la première fois depuis 1990...