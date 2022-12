Angleterre - France : à quelle heure et sur quelle chaîne TV regarder le match ?

COUPE DU MONDE 2022 - L'Angleterre de Jude Bellingham et la France de Kylian Mbappé s'affrontent en quarts de finale du Mondial samedi (20h sur TF1). Voici tout ce qu'il faut savoir sur cette affiche.

L'Angleterre a facilement dominé le Sénégal en 8e de finale (3-0) et a encore affiché une belle force de frappe offensive dans le sillage de Harry Kane, Bukayo Saka ou encore Phil Foden. Les Three Lions seront des adversaires très coriaces pour les Bleus, eux qui avaient atteint la demi-finale du Mondial 2018 et la finale de l'Euro 2021.

L'équipe de France, de son côté, n'a pas non plus beaucoup tremblé face à la Pologne, et a de nouveau pu compter sur un immense Kylian Mbappé, alors qu'Olivier Giroud est devenu le meilleur buteur de l'histoire de sa sélection. Les Bleus, tenants du titre, veulent réussir l'immense performance de conserver leur titre. C'est un match extrêmement serré qui s'annonce.

Diffusion : Angleterre - France, sur quelle chaîne de télévision regarder le match ?

Rendez-vous sur TF1 pour suivre la rencontre entre l'Angleterre et la France en direct.

Vous ne pouvez être devant votre TV ? Regardez la rencontre Angleterre - France en direct sur MYTF1 : Regarder TF1 en direct

Horaire : À quelle heure le match Angleterre - France débute ?

Rendez-vous à 19h50 heure française sur TF1 (canal 1) ou MYTF1 pour suivre l'entame de la rencontre. Le coup d'envoi sera donné à 20h00.

Lieu de la rencontre Angleterre - France

La rencontre se jouera au stade Al Bayt, au Qatar.