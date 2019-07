Angleterre : Karen Carney va raccrocher les crampons

COUPE DU MONDE 2019 - La milieu de terrain Karen Carney a annoncé la fin de sa carrière à l'âge de 31 ans.

L'Angleterre va perdre Karen Carney. La milieu de terrain a annoncé la fin de sa carrière à 31 ans, vendredi. Elle jouera samedi, à Nice, son dernier match avec le maillot des Lionnesses face à la Suède avec pour bout but d'emmener sa sélection une nouvelle fois à la 3e place du Mondial. Elle ne jouera plus non plus avec Chelsea. Son arrêt est total.

"Je suis très fière de mon long parcours dans le football", a déclaré l'Anglaise aux 143 capes. "La chose qui va le plus me manquer c'est de chanter l'hymne national, mais aussi de taper dans la balle. Mais le temps d'arrêter est venu. J'ai donné corps et âme dans les clubs où j'ai évolué et pour mon pays. Je ne peux pas donner plus physiquement et mentalement. Je pars sans avoir un seul regret."

"Je ne sais pas où je serai sans le football"

Passée par Birmingham, où elle a débuté à l'âge de 14 ans, Arsenal, Chicago et donc Chelsea depuis 2015, Carney aura évolué au plus haut niveau pendant 14 années. Elle a disputé quatre Coupes du monde (2007, 2011, 2015 et 2019) et revêtu le maillot de la Grande-Bretagne lors des Jeux Olympiques 2012.

Remplaçante lors de ce Mondial, la milieu de terrain surnommée "La Magicienne" a participé à trois rencontres durant la compétition, pour un total de 36 minutes de jeu.

"Avoir joué pour l'Angleterre était l'objectif de ma carrière", a fait savoir la future retraitée. "Je n'étais pas bonne à l'école, donc je ne voulais pas aller à l'université. Je suis très reconnaissante pour tout ce que m'a apporté le football dans ma vie. Je ne sais pas où je serai sans lui."