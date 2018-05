Angleterre : La liste des 23 avec Alexander-Arnold

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Gareth Southgate a dévoilé la liste des 23 anglais pour la Coupe du monde 2018 via un clip vidéo !

C'est un avec clip très original que l'Angleterre a dévoilé sa liste des 23 pour le Mondial en Russie. Et il y a une grande surprise dans la liste des 23 de Gareth Southgate avec la présence de Trent Arnold-Alexander, âgé de 19 ans et zéro cape avec les Three Lions.



L'expérimenté Gary Cahill est également présent tandis qu'Adam Lallana, Jack Wilshere et Joe Hart restent à quai.

Lors de la Coupe du monde, la Perfide Albion affrontera la Tunisie (18 juin), le Panama (24 juin) et la Belgique (28 juin).



La liste des 23 anglais

Gardiens (3)

Jack Butland (Stoke), Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Burnley)

Défenseurs (9)

Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Gary Cahill (Chelsea), Phil Jones (Man Utd), Harry Maguire (Leicester), Danny Rose (Tottenham), John Stones (Man City), Kieran Trippier (Tottenham), Kyle Walker (Man City), Ashley Young (Man Utd)

Milieux (6)

Dele Alli (Tottenham), Fabian Delph (Man City), Eric Dier (Tottenham), Jordan Henderson (Liverpool), Jesse Lingard (Man Utd), Ruben Loftus-Cheek (Chelsea)

Attaquants (5)

Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Man Utd), Raheem Sterling (Man City), Jamie Vardy (Leicester), Danny Welbeck (Arsenal)