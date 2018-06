Angleterre-Panama : Jordan Pickford, le gardien que les Anglais attendaient

Par Yohan ROBLIN | Ecrit pour TF1 |

Tout (ou presque) a été dit sur les gardiens anglais. Souvent critiqués, très régulièrement raillés, ils ont même été qualifiés de "passoires" ces dernières années. Immanquablement, on repense aux performances de David "Calamity" James à l'Euro 2004 ou à Robert Green et sa faute de main contre les États-Unis pendant la Coupe du monde 2014. Ce mal indicible, qui a inondé les terres maudites de sa Majesté, est sur le point d'être vaincu. Avec Jordan Pickford, l'Angleterre a peut-être trouvé le gardien qu'elle attend depuis des années. En l'absence de Joe Hart, l'habituel cadre des Three Lions, non retenu pour le Mondial, le portier d'Everton a été propulsé dans le rôle de numéro un juste avant la Coupe du Monde. En Russie, il a pour mission de détruire le mythe du gardien anglais maladroit.

Inexpérimenté, oui... et alors ?

Aujourd'hui âgé de 24 ans, le gardien des Toffees a connu une trajectoire qui est allée crescendo en équipe nationale. Il a fait ses gammes dans les catégories inférieures, avec un quart de finale de Coupe du monde avec les U17 anglais en 2011. Appelé en équipe première pour la première fois en octobre 2016, il n'a fait ses débuts qu'un an plus tard, en novembre 2017, lors du match nul contre l'Allemagne (0-0). Malgré son manque d'expérience au niveau international (4 sélections), le dernier rempart a rapidement donné satisfaction à son sélectionneur Gareth Southgate pendant les matches de préparation au Mondial russe. "Il était très calme, c'était très important", avait commenté le coach, ajoutant à l'époque que titulariser Pickford contre le Nigeria (2-1) revenait "un peu à une déclaration" en sa faveur.





Prêt et capable de prendre des risques lorsqu'il faut relancer au pied, une qualité fortement appréciée par Southgate, le portier n'éprouve aucune peur à l'idée de représenter l'Angleterre dans la compétition suprême. "Ce n'est pas un problème. J'ai joué 38 matches cette saison en Premier League et de nombreux matches en Europa League. C'est de là que vous tirez l'expérience", rappelait-il. Pour son premier match dans le Mondial, face à la Tunisie (2-1), le gardien d'Everton a rattrapé les petits ratés de son équipe face aux Aigles de Carthage. Il s'est certes incliné sur penalty et s'est illustré avec un plongeon totalement inutile, mais Pickford a montré qu'il avait les épaules pour assumer ce poste à responsabilités. Face au Panama, ce dimanche (14h), on aura une nouvelle occasion de le vérifier.