Angleterre-Suède (1-2) : La Suède termine sur le podium de la Coupe du monde 2019

COUPE DU MONDE 2019 - La Suède a pris la 3e place de la compétition après son succès face à l'Angleterre (1-2), samedi, à Nice.

Angleterre-Suède : La Suède prend la 3e place de la Coupe du monde 2019

La Suède avait encore des ressources. La nation scandinave a pris la 3e place de la compétition après sa victoire face à l'Angleterre lors de la petite finale (1-2), samedi, à Nice. C'est la quatrième fois de son histoire que la Suède termine sur le podium d'une Coupe du monde féminine après 1995 (3e), 2003 (2e) et 2011 (3e). On reverra cette sélection complète et difficile à jouer lors des Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.

Tout s'est joué lors du premier acte lors de duel des déçus. La Suède a plié l'affaire en onze minutes chrono grâce à des buts signés Kosovare Asslani (11e) et Sofia Jakobsson (22e). Cette avance de deux buts lui a permis de se mettre en position de contrôle, ce qu'elle apprécie en générale. Si elle a un peu tremblé en fin de première période, la Suède a constitué un vainqueur logique.

L'Angleterre pourra nourrir des regrets car elle n'a pas exploité son gros temps fort du match. Celui-ci est intervenu après avoir encaissé le 2e but. Fran Kirby (31e) a marqué un superbe but pour le 1-2, avant que le VAR ne refuse le 2-2 à Ellen White une minute plus tard. Ce but refusé àa définitivement coupé les jambes des filles de Phil Neville. La qualité du match s'en est d'ailleurs ressentie après la pause.

Cette seconde partie de match quelque conque a fait une victime : Ellen White. Malgré tous ses efforts pour marquer, la joueuse de Chelsea n'est pas parvenue à marquer un 7e but dans la compétition et prendre un peu d'avance sur Alex Morgan au classement des buteuses. Elle terminera au meilleur des cas co-meilleure buteuse du tournoi. L'Américaine a double balle de match dimanche.

Le chiffre : 3

C'est la troisième fois de son histoire que la Suède termine 3e de la Coupe du monde féminine après 1995 et 2011.