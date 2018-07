"Il croit qu'il joue comme au Barça ?!" : Antoine Griezmann se paye Thibaut Courtois

Par Antoine LLORCA | Ecrit pour TF1 |

Mardi 10 juillet, la France s'est qualifiée pour la troisième fois de son histoire en finale de la Coupe du monde après sa victoire face à la Belgique (1-0) à l'issue d'une rencontre très serrée. Après le coup sifflet, les Belges en avaient clairement gros sur la patate. Eden Hazard y était allé de sa déclaration rageuse : "Je préfère perdre avec cette Belgique que gagner avec cette France", avait déclaré le plus français des footballeurs belges. De son côté, Thibaut Courtois le gardien de Chelsea et de la sélection belge avait critiqué le style de jeu trop défensif (selon lui) de l'équipe de France. "La France n’a fait que défendre et jouer en contre-attaque. C’est leur droit, évidemment. J’ai fait quelques arrêts mais ils n’ont pas eu de grandes occasions. Ils ont joué à 11 derrière", a lancé le portier des Blues de Chelsea.

Ce vendredi, Antoine Griezmann est venu se prêter à l'exercice de la conférence de presse et visiblement les critiques de Thibaut Courtois n'ont lui pas plu. "Courtois, il a joué à l'Atlético de Madrid. Il joue à Chelsea, il croit qu'il joue comme au Barça ?!", a lâché l'attaquant madrilène un peu agacé. "Nous, on s'en fout de la manière dont on gagne, on a gagné", a poursuivi Griezmann, tout sourire. Un journaliste le relance et lui demande si ça l'importe d'être considéré comme un "champion du monde moche". "Non, je m'en fous ! Je veux l'étoile et si j'ai l'étoile, je m'en fous de la manière dont on joue", conclut le Madrilène.





>> "On ne va se souvenir que du premier" : Umtiti répond aux critiques des Belges après leur élimination