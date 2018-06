MYTF1 VR - Coupe du Monde de la FIFA™ : Vivez la coupe du monde comme si vous y étiez !

Par La Rédaction | Ecrit pour TF1 |

Impossible de passer à côté, depuis hier est disponible la MYTF1 VR : Coupe du Monde de la FIFA™. Une application de réalité virtuelle qui va permettre aux fans de foot de se propulser directement vers le mondial russe. En effet, cette dernière permet de suivre les matcsh en direct depuis une loge en réalité virtuelle ou bien comme placé juste derrière les buts. L’application fonctionne également sur les Replay.









Les liens pour télécharger l'application

Pour profiter de cette expérience unique de réalité virtuelle, rien de plus simple MYTF1 VR : Coupe du Monde de la FIFA™ est disponible sur Android, iOS et Oculus Store (Gear VR uniquement). Pour vous installer au plus vite dans ce salon virtuel, rien de plus simple, il suffit de télécharger l’application via les liens suivants.





Sur iOS ► CLIQUEZ ICI



Sur Androi ► CLIQUEZ ICI

Sur Oculus ► CLIQUEZ ICI