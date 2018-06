Sur Instagram, Eric Cantona se moque de Neymar

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Sa nouvelle coupe de cheveux ne laisse personne indifférent. Après avoir réussi à dompter ses cheveux décolorés, Neymar a arboré dimanche face à la Suisse, une "banane" des plus étonnantes. Evidemment, cette originalité capillaire est rapidement devenue un phénomène , presque autant que le match nul concédé par la Seleçao (1-1).



Au lendemain de cette contre-performance, c'est Eric Cantona qui, ce lundi sur Instagram, s'en est amusé (même s'il faut bien reconnaître qu'il est difficile de le deviner quand on jette un oeil au visage affiché par Canto). Chemise ouverte jusqu'au nombril, une photo du crack brésilien entre les mains, Eric The King - ou plutôt "The Commissioner of Football" sur Eurosport - s'est renversé un plat de spaghetti sur le crâne. Avec cette légende : "Neymar style... spaghetti al dente".



>> Revoir les meilleures actions de Brésil-Suisse