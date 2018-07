Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Après France-Argentine, les "Mexicains" Gignac et Ménez chambrent les Argentins Expatriés au Mexique, Jérémy Ménez et André-Pierre Gignac n'ont pas manqué de se féliciter de la qualification des Bleus pour les quarts de finale tout en se moquant des compatriotes de Messi.

Loin des yeux, pas loin du coeur. André-Pierre Gignac et Jérémy Ménez poursuivent leurs carrières au Mexique, respectivement avec les Tigres de Monterrey et le Club América de Mexico. Samedi soir, les deux anciens internationaux n'ont pas boudé leur plaisir quand l'équipe de France pour laquelle ils ont joué à 36 et 24 reprises, a validé son billet pour les quarts de finale de la Coupe du monde aux dépens de l'Argentine.

Ils ont partagé leur joie via leurs comptes Instagram sans oublier de mentionner leurs coéquipiers argentins, bien penauds à la suite de cette élimination. "Ils veulent se cacher", écrit APG tandis que Jérémy Ménez explose de rire sur la vidéo en disant "Bye bye Argentina".









