Après le Danemark, les Bleus pourront passer du temps en famille

Mardi prochain, les Bleus affronteront le Danemark à 16h (à suivre en direct sur TF1) au stade Loujniki de Moscou. S’ils sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale, cette rencontre sera toutefois décisive dans l’optique de la première place du groupe C. Deux hypothèses sont sur la table : en cas de victoire ou de match nul, les hommes de Didier Deschamps s’arrogeront la tête de la poule et affronteront du coup le deuxième du groupe D samedi 30 juin à 16h ; soit ils perdent et devront alors affronter le premier du groupe D (très probablement la Croatie) dimanche 1er juillet à 20h.

Mais quel que soit leur adversaire et la date de leur huitième de finale, les Bleus vont pouvoir passer un peu de temps avec leurs familles mardi, à l'issue du match contre les Danois, ainsi que dans la matinée de mercredi. Certaines d’entre elles sont d'ailleurs déjà en Russie où elles ont assisté aux deux matches de l’équipe de France, face à l’Australie puis face au Pérou. Dans les tribunes, on a notamment pu apercevoir la mère et les deux frères de Paul Pogba ou encore les parents d’Antoine Griezmann.

Les autres joueurs des autres nations vivent également en vase clos dans leur différent camp de base. Ce dimanche, ce sont les Argentins qui ont pu profiter de leur famille. Pour l’occasion, Lionel Messi s’est prêté à une petite séance photo avec certains enfants de ses coéquipiers, notamment la fille d’Angel Di Maria.