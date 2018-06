Cristiano Ronaldo : "J'ai toujours cru en moi"

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Sans conteste le héros du soir du côté de Sotchi. Pour son entrée dans la compétition face au rival espagnol, le Portugais Cristiano Ronaldo a éclaboussé de sa classe une partie de haut vol, qui s'est soldée sur le score de 3-3. Auteur des trois buts de la Seleçao das Quinas, l'attaquant du Real Madrid s'est rappelé aux bons souvenirs d'une compétition qui ne l'a pas toujours mis en valeur. En trois participations avant la campagne russe, le quintuple Ballon d'or n'avait inscrit que trois buts. Un score égalé en 90 minutes de folie ce vendredi soir dans le choc du groupe B.

"On va y croire jusqu'à la fin"





A l'issue du match, celui qui se hisse désormais sur la deuxième marche du podium des meilleurs buteurs en sélections (84 réalisations, à égalité avec la légende hongroise Ferenc Puskas) et buteur dans quatre Coupes du monde d'affilée, est revenu sur sa performance majuscule : "Je travaille dur depuis plusieurs années et j'ai toujours cru en moi", a déclaré le crack portugais avant de mettre en avant le travail collectif de son équipe contre l'Espagne. "Je voulais qu'on réponde en équipe (...). Nous n'avons jamais abandonné. Nous avons lutté jusqu'à la fin et le match nul est finalement mérité."

Quant aux chances des champions d'Europe en titre de briller en Russie, le quintuple vainqueur de la Ligue des champions nourrit des ambitions : "Je crois que cette équipe le mérite. On fait les choses bien et on se sacrifie pour le collectif. On va y croire jusqu'à la fin." Le Portugal, lui, peut croire en son étoile.

