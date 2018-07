Cristiano Ronaldo sera-t-il là en 2022 au Qatar ?

Par Emmanuel BOUSQUET | Ecrit pour TF1 |

Éliminé par l’Uruguay samedi, Cristiano Ronaldo, aura-t-il à cœur de défendre le titre européen de la Seleçao das Quinas au terme d’une campagne au format inédit à l’Euro 2020 ? Poussera-t-il la machine jusqu’au Qatar en 2022 ? C’est tout ce qu’on souhaite aux Portugais, dont la Ronaldo-dépendance est toujours aussi forte.

"Encore beaucoup à donner au football"

Et au regard des jeunes leaders qui ne se sont pas révélés au sein de l’effectif lusitanien, sa présence est plus que souhaitée. D’autant plus que le quintuple Ballon d’or, aujourd’hui âgé de 33 ans, conserve de beaux restes. Son triplé face à l’Espagne l'en atteste même si ses détracteurs feront remarquer qu’il n’a toujours pas marqué lors des matchs à élimination directe en Coupe du monde... Mais l’influence de Cristiano Ronaldo va au-delà de son rendement offensif. Avec le brassard, CR7 est la locomotive de la sélection (personne n’a oublié son comportement durant la finale de l’Euro face aux Bleus quand, blessé, il a harangué ses coéquipiers les poussant jusqu’à la victoire. "Ce n'est pas le moment du parler de l'avenir", a indiqué sur un canal TV de la Fifa l’international au 154 sélections (et 85 buts) interrogé sur la fin de sa carrière en rouge et vert. Ronaldo sait qu’il est important, il n’est pas question de refermer le chapitre international ouvert il y a quinze ans, à chaud. "Je suis convaincu que Cristiano a encore beaucoup à donner au football. En septembre une nouvelle compétition débute, la Ligue des nations de l'UEFA, et j'espère qu'il sera avec nous", a souhaité Fernando Santos, le coach lusitanien qui pense déjà au Portugal-Italie du 10 septembre.







