VAR : saurez-vous faire mieux que l'arbitre ?

Depuis le début de la Coupe du Monde, la VAR est au centre de nombreuses discussions entre spécialistes du ballon rond. Selon la FIFA, "335 incidents ont fait l'objet d'une vérification" par la la vidéo lors des 48 premiers matches de cette Coupe du monde. Soit une moyenne de 6,9 visionnage par match, dont l'ensemble des buts (122 sur la phase de groupes).

Pas de quoi empêcher les polémiques ou les contestations pour autant. Mais vous, comment vous en sortiriez-vous avec la VAR ? Pour tenter de vous mettre dans l'ambiance et (un peu) dans les crampons des arbitres internationaux, le journal anglais <em>The Telegraph</em> out en faisant appel à la VAR (ou pas). Et vous allez voir, ce n'est pas si simple !

