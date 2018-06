Argentine – Croatie (0-3) : Maradona du rire aux larmes

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Ses prières n'ont pas été exaucées. Diego Maradona suit à la trace l'équipe argentine et était à Nijni-Novgorod, jeudi, pour un match que l'Albiceleste se devait de gagner contre la Croatie afin de rester en course. Alors El Pibe de Oro avait mis toutes les chances de son côté, agitant son écharpe au rythme de la musique dans le stade. Une séquence qu'il a partagée sur son compte Instagram avec une légende très pieuse.

"Je demande à Dieu qu’il nous aide, comme il l’a toujours fait. Il nous a donné le prestige qu’a l’Argentine aujourd’hui et je ne veux pas le perdre. Je veux que l’Argentine gagne. Je n’ai pas le temps pour les jalousies. J’espère que Messi marquera trois fois, Aguero aussi, ou que nous allons gagner 1-0 dans les arrêts de jeu", écrit-il.













Et puis la 53e minute et le premier but croate est arrivé. Agité en début de rencontre, Maradona a fini complètement dépité sur son siège. En se disant sans doute que la troisième étoile sur le maillot argentin, ce n'est pas encore pour tout de suite.