Argentine-Croatie (0-3) : la presse argentine tire à boulets rouges sur ses joueurs

L'Argentine est au bord du gouffre. Humiliée par la Croatie (3-0) ce jeudi 21 juin, cinq jours après le nul concédé face à l'Islande (1-1), l'Albiceleste ne compte qu'un seul point après deux journées. L'élimination est plus proche que jamais pour les finalistes malheureux du Mondial 2014. Le lourd revers a été vécu comme une "défaite humiliante" et même une "catastrophe" par la presse argentine, qui n'y est pas allée de main morte envers ses joueurs, a constaté l'AFP après le coup de sifflet final.



"Catastrophe contre la Croatie, l'Argentine a déçu et a un pied hors du Mondial", a titré le journal Clarin sur son site internet. "L'Argentine a été ridiculisée par la Croatie et a mis en péril son avenir dans la compétition", écrit La Nacion. "Aujourd'hui, Messi était à l'arrêt, il était éteint, déprimé", a regretté après le match Diego Latorre, commentateur de la TV Publica, la chaîne nationale argentine. L'Argentine "a subi une défaite humiliante contre la Croatie et se trouve au bord de l'élimination", titre le site internet Infobae. Infobae met en avant l'action qui a fait basculer le match en faveur des Croates, une énorme boulette du gardien de but, sur une mauvaise relance au pied, reprise de volée par le Croate Ante Rebic. "Le gardien de la sélection Wilfredo Caballero, un des plus discutés du 11 de Jorge Sampaoli, a commis une incroyable erreur". Caballero, "choisi car il est bon au pied...", a ironisé l'ancien champion du monde de 1986, Oscar Ruggeri, à la TV Publica.