Argentine : Di Maria et Lo Celso iront "probablement" à la Coupe du monde

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Jorge Sampaoli prépare minutieusement la Coupe du monde 2018. Avant d'annoncer sa pré-liste de 35 noms le 14 mai, le sélectionneur a effectué une tournée en Europe pour rencontrer ses joueurs. Il s'est ainsi rendu à Paris pour rencontrer les Argentins du PSG.



Sampaoli a rencontré Di Maria et Lo Celso mais pas Pastore

Lors de sa visite dans la Capitale, Jorge Sampaoli a rencontré Giovani Lo Celso (4 sélections) et Angel Di Maria (93 sélections, 19 buts) et aurait assuré aux deux joueurs qu'ils iraient "probablement" à la Coupe du monde.



En revanche, Sampaoli ne s'est pas entretenu avec Javier Pastore dont la dernière sélection remonte au 6 septembre 2017… Non retenu pour les deux derniers rassemblements de l'Albiceleste, Javier Pastore, qui avait déjà manqué le Mondial 2014 devrait à nouveau être absent pour l'édition 2018…



Après Paris, Jorge Sampaoli est allé en Italie, poursuivant ses entretiens à Turin (avec Paulo Dybala et Gonzalo Higuain), à Rome (Federico Fazio et Diego Perotti) et Milan (Mauro Icardi et Lucas Biglia).