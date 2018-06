Le fabuleux destin de Hannes Halldórsson, le gardien islandais qui a dégoûté Messi

Par Yohan ROBLIN | Ecrit pour TF1 |

Il n'est pas le plus connu des 716 joueurs présents en Russie. Mais il a déjà marqué de son empreinte cette édition 2018. Incontestable dans les cages de l'Islande, Hannes Halldórsson a frustré l'Argentine (1-1), samedi 16 juin au Stade du Spartak, à Moscou. L'Islandais, quart de finaliste de l'Euro 2016, a mis en échec l'Albiceleste. S'il n'a rien pu faire sur la frappe puissante d'Aguëro (19e), le Viking a repoussé un penalty de Messi et une tentative de Pavon (86e) alors que le score était de 1-1, au lendemain du triplé phénoménal de Cristiano Ronaldo lors de Portugal-Espagne (3-3). Nommé homme du match par la FIFA, le gardien des Bleus du Nord a surtout une histoire hors du commun.



Il y a quatre ans, Hannes Halldórsson n'était même pas un footballeur professionnel. Avant de revêtir la tunique de l'équipe d'Islande, le natif de Reykjavik (34 ans, 50 sélections) a longtemps hésité entre la caméra et le ballon rond. "J'ai réalisé mon premier court-métrage à 12 ans en 1996 avec très peu de moyens. Juste un magnétoscope et une caméra. C'était une sorte de Superman tourné avec des amis. Notre héros s'appelait 'Natation Man' et portait une tenue ridicule", racontait l'ancien pensionnaire du KR Reykjavik, le plus grand club islandais, à Sports Illustrated en 2013. Devenu célèbre après avoir tourné des spots pour IKEA et Coca-Cola, il concrétise un rêve de gosse. En 2012, il réalise le clip "Never Forget", chanson interprétée par Gréta Salóme et Jonsi pour l'Islande au concours de l'Eurovision. La chanson se hisse jusqu'en finale mais échoue loin de la Suède et du titre "Euphoria" de Loreen.



>> Voir le clip tourné par Hannes Halldórsson pour l'Eurovision 2012

Une éclosion tardive, la trentaine passée



Deux ans plus tard, en parallèle de ses activités cinématographiques, un transfert au Sandnes Ulf, un club professionnel en Norvège, propulse le trentenaire au haut niveau. "J'ai commencé à jouer dans les divisions inférieures en Islande, où le football ne se pratique pas à plein temps", ajoutait-il dans cet entretien au magazine américain. Dans le même temps, il filme le quotidien de ses coéquipiers pour la compagnie aérienne Icelandair pendant la campagne de qualification pour la Coupe du monde 2014. Malgré cet échec, il devient indiscutable dans les cages de la sélection islandaise. En 2016, pour le premier Euro de l'Islande, il se révèle aux yeux de l'Europe en hissant son pays en quarts de finale.



>> Le film du match Argentine-Islande (1-1)



Transféré depuis au Randers FC, toujours en Norvège, Halldórsson n'en oublie pas sa passion pour le cinéma. Dans les mois qui ont précédé le Mondial russe, à la demande de Coca-Cola, il produit une nouvelle publicité en forme de soutien à l'équipe nationale, intitulée "Saman" ("Ensemble" en islandais), avec les participations de l'ancien attaquant de Chelsea Eidur Gudjohnsen et du commentateur local Gummi Ben. Suite au succès de ce projet (350.000 vues en quatre jours, soit plus que la population de l'île volcanique) et aux débuts réussis de l'Islande en Coupe du monde, il pourrait être tenté de tourner la version islandais des "Yeux dans les Bleus".