Argentine - Islande (1-1) : le match en un coup d’œil

Que ce fut compliqué pour les hommes de Sampaoli, sur la pelouse du Spartak Moscou, samedi 16 juin, pour leur premier match de Coupe du monde. Entre approximations et grossières erreurs, les Argentins ne sont pas parvenus à vaincre les Islandais qui faisaient leurs grands débuts dans la Coupe du Monde.

Le match en bref

L'Argentine s'est frottée au colosse Islandais et... a rapidement déchanté. Alors qu'on attendait un Lionel Messi, surement blessé dans son orgueil d'avoir vu briller Cristiano Ronaldo face à l'Espagne (3-3) la veille au soir, il n'en fut rien. Après un penalty raté, face au gardien islandais, Hannes Halldorsson, il n'a pu dominer ces Islandais, à la fois rugueux, accrocheurs et surprenants. Lorsqu'il ne leur fut pas impossible de pénétrer la défense nordique, ce fut un échec cuisant face au but. Malgré le but de Sergio Agüero à la 19e minute et un autre d'Alfred Finnbogasson, à la 23e, la Pulga et ses coéquipiers ont souffert, enchaînant les erreurs de passes, les approximations et les centres hasardeux. Un match à oublier pour les Argentins ... ou à garder en mémoire pour l'avenir. Quoiqu'il en soit, l'Albiceleste a mauvaise mine.

Un homme dans le match

Incontestablement, Hannes Halldorsson, le portier islandais. Joueur pro depuis quatre ans, il fallait de l'aplomb pour tenir la dragée haute à un Lionel Messi, certes pas au mieux de sa forme mais tout de même ... Avec un arrêt de penalty de Lionel Messi, et quelques autres arrêts qui ont permis à l'Islande de rester dans le match, Halldorsson n'a pas tremblé. Solide sur ses (grandes) jambes, le gardien du Randers FC au Danemark est encensé sur les réseaux sociaux et c'est bien normal.

La stat qui tue

Avec 78% de possession de balles, l'Argentine a été incapable de se démarquer dans ce match "surprise".

