99,6% des Islandais devant leur télévision pour le nul historique face à l'Argentine

L'Islande est accro à son équipe de football. Ce lundi, RUV, la chaîne de service public locale, a réalisé 60% de parts de marché avec la diffusion du match nul entre l'Islande et l'Argentine, samedi 16 juin. Plus fou, dans les dernières secondes, la chaîne détentrice des droits de la Coupe du monde a enregistré un pic d'audience à 99,6% de parts de marché à 14h54. Autrement dit, la quasi-totalité des Islandais qui étaient devant leur télévision suivaient de la première rencontre de leurs joueurs dans le Mondial russe. Les téléspectateurs n'ont pas manqué de s'enflammer sur le but d'Alfred Finnbogason et le penalty de Lionel Messi repoussé par Hannes Halldórsson.



Mais où sont passés les 0,4% restant ? Premier buteur de l'histoire de l'Islande en Coupe du monde, Alfreð Finnbogason s'est fendu d'un tweet. "Les 0,4% étaient sur le terrain !", a-t-il écrit.





Selon la Fédération islandaise de football, il y avait environ 5000 fans de l'île volcanique présents au Spartak Stadium pour assister à la rencontre, soit 1,5% de la population. Pendant l'Euro 2016 en France, 8% population se trouvait en France, à savoir 27.000 supporters pour un pays qui compte 330.000 habitants.