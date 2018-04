Argentine : Lucas Biglia très incertain pour le Mondial

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Samedi, contre Benevento, le Milan AC a connu une journée noire. Défait à domicile par la lanterne rouge, le Milan AC a également perdu sur blessure Lucas Biglia.



Remplacé à la 72e minute de jeu, le milieu argentin (32 ans, 57 sélections et un but), passé notamment par Anderlecht et la Lazio de Rome souffre d'une fracture à deux vertèbres.



La durée de son indisponibilité n'est pas connue mais sa fin de saison semble compromise et par conséquent, la Coupe du monde, alors qu'il est titulaire indiscutable avec l'Argentine…