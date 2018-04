Argentine - Mauro Icardi : "Je rêve de la Coupe du monde"

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Fer de lance de l'Inter Milan, Mauro Icardi vit une situation complexe avec l'Argentine. Après une première sélection en 2013, il a attendu l'année 2017 pour revêtir à nouveau la tunique de l'Albiceleste (et ce, à trois reprises). Et dans une interview accordée au journal argentin Olé, Mauro Icardi se confie sur ses chances de jouer le Mondial Russie.



Sa présence dans les 23 argentins

Tout d'abord, Icardi ne redoute pas le jour de l'annonce de la liste des 23 : "Je ne suis pas angoissé par l'annonce de la liste. Je ne tire pas de plan sur la comète. Je suis de ceux qui vivent au jour le jour. J'essaie de faire de mon mieux dans mon club comme je le fais depuis cinq ans. Je pense que les joueurs qui seront à leur meilleur niveau iront au Mondial."

Et quand Olé lui demande si c'est le moment où jamais pour disputer un Mondial, Icardi reste philosophe : "Oui, ça l'est peut-être. J'ai 25 ans, je suis capitaine de l'Inter depuis trois ans et j'ai marqué l'histoire du club avec mes buts. Je rêve de jouer la Coupe du monde. Mais j'ai cette conviction : si je n'y vais pas cette année, ce sera pour la prochaine".



La concurrence en attaque, sa relation avec Messi

Dans cet entretien, Icardi évoque également la concurrence avec Gonzalo Higuain et Sergio Agüero : "Je les connais et je les apprécie. Ils méritent d'aller à la Coupe du monde. J'espère également qu'Agüero va vite se remettre de sa blessure. Quant à Higuain, il marqué de nombreux buts avec la sélection et ses clubs. C'est un attaquant de niveau mondial."

Concernant Lionel Messi, Icardi réfute une mésentente entre les deux joueurs : "Ma relation avec Messi est normale, comme avec tous mes coéquipiers. Il ne faut pas prêter attention aux polémiques qui sont souvent créées de toutes pièces. Leo et moi avons le même objectif."



Les ambitions de l'Argentine

Cet objectif justement, c'est de gagner la Coupe du monde. Et Icardi y croit dur comme fer : "Je pense que si nous faisons les choses correctement et que nous sommes à notre meilleur niveau le Jour J, nous n'aurons peur d'aucune équipe. De plus, nous avons le meilleur joueur du monde. Et je suis sûr que les autres équipes nous craignent."