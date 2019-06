Première surprise dans la compétition. Après un match de fort belle facture, l'Italie a renversé l'Australie (1-2), samedi à Valenciennes, pour son premier match en Coupe du monde.

Groupe C / Australie - Italie : 1-2

Les buts : Samantha Kerr (22e) / Barbara Bonansea (56e, 90e+5)

Plus on attend, plus on savoure. Pour sa première apparition depuis vingt ans en Coupe du monde, la sélection italienne s'est offert un superbe succès face à l'Australie (1-2), la 6e nation au classement FIFA.

Menées depuis la 22e minute, les Italiennes sont parvenues à aller chercher la victoire au bout du bout du temps additionnel grâce à un but de Barbara Bonansea (90e+5). La joueuse de la Juventus s'est offert un doublé.

Le doublé de Bonansea en vidéo

L'ouverture du score de Kerr