Australie : Une pré-liste de 32 joueurs avec Tim Cahill

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Premier adversaire de l'équipe de France lors de la Coupe du monde (le 16 juin, à midi, à Kazan), l'Australie vient de dévoiler une première liste élargie avec 32 joueurs. Cette liste sera par la suite réduite à 23 noms le 3 juin prochain.

Le vétéran Tim Cahill en lice pour un 4e Mondial

Dans cette liste des 32, Bert van Marwijk (qui avait mené les Pays-Bas en finale du Mondial 2010) a fait appel au vétéran australien Tim Cahill. A 38 ans, le meilleur buteur des Socceroos (50 buts en 105 sélections) a été décisif lors des éliminatoires et sera l'atout offensif numéro un de son équipe. Après 2006, 2010 et 2014, il s'apprête à participer à sa quatrième Coupe du monde !



Au final, pas de surprise dans la liste de Marwijk. Jamie Maclaren, Daniel Arzani et Fran Karačić rejoignent le groupe Socceroos et on note également le retour de Giannou. Enfin, le Lensois Alex Gersbach figure dans la liste.



La liste des 32 de l'Australie

Gardiens : Brad Jones (Feyenoord/NED), Mitchell Langerak (Nagoya Grampus/JAP), Mathew Ryan (Brighton/ANG), Daniel Vukovic (Genk/BEL).



Défenseurs : Aziz Behich (Bursaspor/TUR), Milos Degenek (Yokohama Marinos/JAP), Alex Gersbach (Lens/FRA), Matthew Jurman (Suwon Bluewings/CDS), Fran Karačić (NK Lokomotiva/CRO), James Meredith (Millwall/ANG), Josh Risdon (Western Sydney Wanderers/AUS), Trent Sainsbury (Grasshopper Club Zurich/SUI), Aleksandar Susnjar (FK Mlada Boleslav/RTC), Bailey Wright (Bristol City/ANG).



Milieux : Joshua Brillante (Sydney FC/AUS), Jackson Irvine (Hull City/ANG), Mile Jedinak (Aston Villa/ANG), Robbie Kruse (VfL Bochum/ALL), Massimo Luongo (Queens Park Rangers/ANG), Mark Milligan (Al Ahli/ARS), Aaron Mooy (Huddersfield Town/ANG), Tom Rogic (Celtic/ECO), James Troisi (Melbourne Victory/AUS).



Attaquants : Daniel Arzani (Melbourne City/AUS), Tim Cahill (Millwall/ANG), Apostolos Giannou (AEK Larnaca/CHY), Tomi Juric (FC Luzern/SUI), Mathew Leckie (Hertha BSC/ALL), Jamie MacLaren (Hibernian/ECO), Andrew Nabbout (Urawa Red Diamonds/JAP), Dimitri Petratos (Newcastle Jets/AUS), Nikita Rukavytsya (Maccabi Haifa/ISR).