France-Croatie en finale : 20 ans après, l'histoire parle pour les Bleus

Vingt ans après leur demie de Coupe du monde. Dimanche 15 juillet à 17h, la France et la Croatie se retrouvent, cette fois-ci en finale du Mondial russe (en direct sur TF1 et en live commenté sur LCI). Les Bleus de Didier Deschamps, tombeurs de la Belgique (1-0) en demie, vont croiser le fer avec les Vatreni de Zlatko Dalić, qui eux sont venus à bout de l'Angleterre après la prolongation (2-1), leur troisième dans cette phase à élimination directe. Ce sera la sixième confrontation entre les deux équipes, la deuxième seulement dans la compétition.

1998, souvenir impérissable

Pour les plus jeunes, ou ceux qui l'auraient oublié, France-Croatie est intimement lié à la date du 8 juillet. Ce jour-là, l'équipe de France avait validé son passeport pour la finale de "sa" Coupe du monde, une première dans l'histoire de la sélection tricolore. La lumière était venue de Lilian Thuram. Souvent chambré pour son imprécision devant le but, le latéral des Bleus avait trouvé à deux reprises le chemin des filets. Cette victoire de légende de l'équipe d'Aimé Jacquet avait rapproché la France à une marche de la consécration finale.

Au-delà de ce succès mémorable, la balance penche en faveur de l'équipe de Didier Deschamps. Dans leur histoire commune, les deux pays se sont affrontés à cinq reprises, pour trois victoires des Bleus, deux nuls et donc zéro succès des Vatreni. Les récentes confrontations - reconnaissons-le, ça commence à dater - ont accouché de deux résultats nuls. En juin 2004 à l'Euro, les Croates avaient tenu tête à la bande à Zidane (2-2).

Plus récemment, en mars 2011 (0-0), les Vatreni avaient mis fin à la série de six victoires consécutives de la France. À la fin du match, l'accolade chaleureuse entre Laurent Blanc et Slaven Bilić avait mis fin à une polémique vieille de 13 ans. Les deux sélectionneurs avaient eu une altercation en 1998, qui s'était soldée par l'expulsion du "Président", le privant de la finale remportée contre le Brésil (3-0) au Stade de France.





L'historique des confrontations :



France-Croatie : 2-1, le 8 juillet 1998 (Coupe du monde)

France-Croatie : 3-0, le 13 novembre 1999 (Match amical)

Croatie-France : 0-2, le 28 mai 2000 (Match amical)

France-Croatie : 2-2, le 17 juin 2004 (Euro)

France-Croatie : 0-0, le 29 mars 2011 (Match amical)



