Neymar se dit "très heureux" pour Mbappé et Rakitic avant France-Croatie

L'attaquant brésilien s'est fendu d'un message sur son compte Instagram pour saluer Kylian Mbapé, son coéquipier au PSG, et Ivan Rakitic, avec qui il a joué sous les couleurs du FC Barcelone.

"Nous savons à quel point il était difficile pour vous d'arriver jusqu'ici. Maintenant, profitez, amusez-vous, parce que cela en vaut la peine. Je suis très heureux pour vous." C'est par ces mots écrits ce vendredi sur Instagram que Neymar a tenu à saluer son coéquipier parisien Kylian Mbappé et le milieu croate Ivan Rakitic, avec qui il a évolué au Barça, à moins de deux jours de la finale entre la France et la Croatie.

Un texte accompagné d'un montage photo montrant la star auriverde bras dessus, bras dessous avec Rakitic sous le maillot catalan, puis tapant dans la main du jeune Français de 19 ans. "Merci mon frère, à bientôt", lui a d'ailleurs répondu l'attaquant tricolore.





"Le monde du football devrait être fier de cette finale"

"Je suis là avec les fans pour mon 'golden boy' et mon coéquipier de Barcelone (...) Indépendamment du résultat, vous êtes déjà champions", ajoute Neymar, éliminé dès le stade des quart de finale du Mondial contre la Belgique (2-1) après un tournoi où il aura plus fait parler de lui pour ses chutes, ses roulades et autres exagérations que pour son indéniable talent.

"Je ne nie pas le fait que j'aurais aimé être avec l'un d'entre vous sur le terrain", lâche encore le joueur de 26 ans, qui affirme se sentir "très fier de les avoir comme amis". Et de conclure "Le monde du football devrait être fier de cette finale."



