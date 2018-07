Will Smith pour assurer le spectacle avant France-Croatie

Par Antoine LLORCA | Ecrit pour TF1 |

Après Robbie Williams qui a ouvert la Coupe du monde, l'acteur et chanteur Will Smith va se charger de clôturer ce Mondial russe.

Dimanche à 17h (sur TF1), la France et la Croatie vont s'affronter en finale de la Coupe du monde. Les Bleus auront à cœur d'aller chercher une seconde étoile alors que les Croates espèrent devenir champions du monde pour la première fois de l'histoire de ce petit pays. Mais avant ce match d'anthologie et pour clôturer ce Mondial russe, un show est prévu. C'est Will Smith qui a été choisi pour chanter. Aux côtés du chanteur Nicky Jam et le chanteuse kosovare Era Istrefi, l’interprète de "Wild, Wild West" devrait prendre le micro pour chanter l'hymne de cette Coupe du monde, le titre "Live it up".

>> "Live It Up" : le grand retour à la chanson de Will Smith pour l'hymne officiel de la Coupe du monde 2018

>> Kanté, Pavard, Umtiti... Depardieu : les chants à connaître pour encourager les Bleus durant la finale

Pour le moment, très peu de détails ont filtré sur le déroulement de la cérémonie de clôture de ce Mondial. Mais nul doute que les organisateurs espèrent que tout se déroule de façon maîtrisée, contrairement au show d'ouverture. Ce jour-là, Robbie Williams avait notamment fait un doigt d'honneur face à la caméra. Un signe de défiance à l'égard de ceux qui, au Royaume-Uni, ont critiqué son choix de chanter en Russie ? Une sorte de vengeance parce qu'il aurait été empêché de chanter son titre "Party like a Russian", un titre moyennement apprécié des Russes puisqu'il reprend de nombreux clichés sur le pays et ses oligarques ? Difficile à savoir mais le geste avait été mal perçu à travers le monde entier. Espérons que le "Fresh Prince of Bel Air" saura mis mieux se tenir !

>> Toutes les infos sur la Coupe du monde en Russie