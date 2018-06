Les Bleus sont prévenus : en chanson, les joueurs argentins sont sûrs qu'ils vont gagner la Coupe du monde

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

L'Argentine est passé à un cheveu de l'élimination, mardi. Au terme d'une fin de match apocalyptique face à de valeureux Nigérians (2-1), Messi et ses coéquipiers ont dignement fêté la victoire dans un bus, se remettant à croire à une victoire finale.

Il fallait au moins ça, pour évacuer toute la tension accumulée sur leurs épaules, durant le début de cette Coupe du Monde et la fiesta fut à la hauteur du soulagement après leur qualification pour les 8es aux dépens du Nigeria (1-2). Alors, peu importe la manière diront certains (Marcos Rojo appréciera), l'important est d'y être. Après cette victoire à l'arraché , les joueurs se sont lâchés dans la nuit de Saint-Pétersbourg.

Dans une vidéo postée par Marcelo Tinelli, le manager de San Lorenzo et membre de la délégation argentine en Russie, on voit les joueurs danser, chanter et hurler dans le bus qui les conduisait à l'avion pour leur retour à Bronnitsky. Visiblement, les joueurs de l'Albiceleste ne font pas grand cas des Bleus qu'ils affrontent samedi en 8es de finale couperet. Les coéquipiers de Lionel Messi se projettent déjà sur une éventuelle demi-finale qui peut les opposer au Brésil...











Le chant que tous reprennent en chœur a été spécialement créé pour cette Coupe du Monde en Russie. Il dit notamment que "gagner la Coupe du monde est ce qu'[ils] veulent le plus et qui explique que "tous les Brésiliens vont pleurer/Parce que cette année, la Coupe, on va la lever".