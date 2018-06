Avant France-Argentine, Umtiti explique pourquoi Deschamps est si "détendu"

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Ah les conférences de presse ... C'est toujours un moment un peu étrange, où l'on s'échange les amabilités, les questions (qui fâchent, parfois) et les éléments de langage convenus. Sauf ce jeudi matin, où lors de la conférence de presse des Bleus avec Samuel Umtiti, figurez-vous qu'il y a eu un éclat de rire dans la salle. Un fait assez rare pour le souligner, tant les phrases attendues et convenues sont distillées avec la régularité d'un N'golo Kanté. Alors qu'est-ce qui a bien pu déclencher un rire parmi les journalistes et Samuel Umtiti, ce matin ? Une question sur l'état d'esprit de Didier Deschamps.

A deux jours d'un match qui peut, en fonction de son issue, renvoyer les Bleus à la maison ou les rapprocher de l'objectif fixé, le sélectionneur est-il sur les nerfs, inquiet, rongé par le stress ? Pas tant que ça, pour le moment, en tout cas, notamment grâce au fait que l'équipe de France a pu se ressourcer après le pénible match nul concédé face au Danois, mardi (0-0) : "Je le trouve comme au début de la compétition, détendu. Il a confiance en nous, je ne le trouve pas stressé. En plus là, on a eu la chance de voir nos familles, nos femmes aussi. Donc là, je pense qu'il (Deschamps) doit être détendu", a lancé le défenseur du FC Barcelone. Si on passe ces 8es de finale face à des Argentins revigorés par leur qualification à l'arraché aux dépens du Nigeria (2-1), on sait qu'on pourra remercier les 23 joueurs et, surtout, leurs familles.