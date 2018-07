France-Belgique, un match qui se joue aussi dans le métro

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Alors que la France et la Belgique s'affrontent ce soir à 20 heures pour une place en finale de la Coupe du monde, la RATP et son équivalent bruxellois, la STIB, se sont lancés un défi sur Twitter.

Tous les Franciliens qui ont l’habitude de prendre le métro le connaissent. Serge le lapin est présent sur les autocollants d’avertissement de la RATP. Depuis quelques années, il a même un compte Twitter. Et ce mardi, alors la France et la Belgique se défient pour une place en finale de la Coupe du monde, Serge le lapin et la STIB, l’équivalent bruxellois de la RATP, se sont lancés un pari.

Après avoir l’un et l’autre détourné le nom de certaines stations de métro, la STIB demande à la RATP de rebaptiser la station Saint Lazare en "Saint Hazard" en cas de victoire des Diables Rouges. Challenge accepté par Serge le lapin qui demande en retour à la STIB de diffuser l’hymne des Bleus de 2002 - chanté par Johnny Hallyday - dans l’une de ses stations en cas de victoire française.









