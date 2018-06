Un malaise entre Kylian Mbappé et les médias ? Deschamps répond

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Depuis quelques jours, la rumeur enfle : Kylian Mbappé serait en froid avec la presse et aurait décidé de bouder les conférences de presse. Lassé par les critiques sur son jeu après le match face à l'Australie notamment, le prodige du PSG et des Bleus n'aurait plus vraiment envie de se plier à l'exercice depuis qu'on lui a reproché une certaine nonchalance dans son implication défensive. Interrogé sur le sujet dans Téléfoot ce dimanche, Didier Deschamps a pris la défense de son attaquant, pourtant devenu face au Pérou le plus jeune buteur en Coupe du monde de l'équipe de France : "Si vous le mettez en rogne, aussi ... Avec moi, il rigole, on discute, il sait quand je suis content et quand je ne le suis pas. Les joueurs ne sont pas des robots, ce sont des êtres humains. Il y a des périodes plus agréables que d'autres. La meilleure réponse de Kylian, il la donne sur le terrain", a répondu le sélectionneur.





Interrogé à nouveau sur le sujet ce lundi, à la veille du match face au Danemark, le sélectionneur s'est montré un peu plus lapidaire : "Ah, je ne sais pas... Je ne suis pas au courant, c’est plutôt un bon client pour vous. Il ne m’a pas parlé de ça", a déclaré l'ancien capitaine des Bleus.