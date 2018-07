La maman de Cavani est confiante : "Lui et moi avons foi qu’il puisse parvenir à jouer"

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Berta, la maman d’Edinson Cavani, a donné des nouvelles de son fils à la télévision uruguayenne. Alors que l'attaquant reste incertain à la veille du quart de finale entre la France et l’Argentine, elle ne perd pas espoir de le voir jouer.

Jouera ? Jouera pas ? Le feuilleton autour de la présence d'Edinson Cavani dans le onze de départ uruguayen - ou sur le banc des remplaçants - pour le quart de finale de la Celeste contre la France n'est toujours pas clos. Blessé au mollet lors du 8e de finale de l'Uruguay contre le Portugal samedi dernier, l'attaquant du Paris Saint-Germain est incertain pour le prochain match de son équipe nationale face aux Bleus.

Pourtant, le staff uruguayen laisse toujours planer le doute quant à un retour sur le terrain vendredi. Ce jeudi, le joueur a d'ailleurs été aperçu en train de s'entraîner à part du groupe, pour la première fois depuis sa blessure. Faut-il y voir le signe d'une amélioration de son état de santé ? Rien n'est moins sûr.

"Il ne perd pas espoir"

La veille, la maman du joueur s'était en tout cas montrée confiante. "Mardi après-midi nous avons bu un maté avec lui. Edi avait le même enthousiasme et la même envie, il ne perd pas espoir, parce que nous avons la foi", a-t-elle déclarée à Teledoce, une télévision uruguayenne. "Mais il faut espérer et voir comment se déroule sa récupération avec les traitements qu’il a reçus ces derniers jours. Lui et moi avons foi qu’il puisse y parvenir."

