Suarez pas tendre avec Griezmann : "Il ne connaît pas le sentiment d'être Uruguayen"

Antoine Griezmann aime l'Uruguay, il le clame haut et fort ! Mais l'Uruguay le lui rend-il ? Si le club de Peñarol a fait de Grizou un de ses chouchous, ce lien dont se revendique aussi le Français lui-même ne plaît pas vraiment à Luis Suarez. Ce mardi en conférence de presse, l'attaquant de la Celeste a égratigné celui des Bleus. "Antoine, même si on dit qu'il est à moitié Uruguayen, est Français. Il ne connaît pas le sentiment d'être Uruguayen, il ne connaît pas le dévouement et les efforts que les Uruguayens font depuis le plus jeune âge pour pouvoir réussir dans le football, malgré le peu de gens que nous sommes" a déclaré le joueur du Barça au sujet du Français de l'Atlético de Madrid.

"Il a ses habitudes, sa façon de parler, tout ça est uruguayen, mais ce qu'on éprouve, on l'éprouve différemment" a ajouté Luis Suarez, en référence à la fameuse Garra chúarra, cette capacité à se battre avec bravoure jusqu’au bout, l'apanage de l'Uruguay, le berceau du peuple indien Charruas.



