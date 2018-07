Le Brésil privé de Marcelo face au Mexique

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Alors que certains sélectionneurs cherchent à tout prix à préserver le secret de ses compositions (coucou Didier Deschamps !), d’autres s’en contrefichent. Et l’annoncent même en conférence de presse, à la veille d’un match décisif. Tite a ainsi fait part, dimanche, du onze de départ brésilien qui débutera face au Mexique lundi en huitièmes de finale. "Oui, nous avons confirmé l’équipe. C’est celle qui a fini le précédent match. C’est la même, avec Filipe Luis", a répondu le sélectionneur de la Selação à un journaliste d’ESPN.

Voilà qui confirme l’absence de Marcelo, pas encore remis de sa gêne musculaire. Le défenseur du Real Madrid était sorti après 10 minutes de jeu face à la Serbie après s’être bloqué le dos (voir la vidéo ci-dessus). "Il a peu joué et depuis, il s’est peu entraîné, avec très peu de volume de jeu. Il a perdu un peu de vitesse de réaction et ça nous a fait un peu peur pour un match qui peut durer 120 minutes", a expliqué Tite.



"En plus, il va faire très chaud, le temps sera humide… A cause de tout ça, nous avons décidé de faire jouer Filipe", a-t-il poursuivi, précisant qu’il en avait parlé à Marcelo et que "le joueur [avait] compris". "Il aurait voulu jouer mais il faut prendre des décisions. Il aurait pu se cacher et dire qu’il ne voulait pas jouer mais il a fait preuve de leadership en disant qu’il voulait jouer", a encore détaillé Tite. Côté droit, Fagner conserva son poste en défense même si Danilo est rétabli.

Alisson – Fagner, Miranda, Thiago Silva (cap.), Filipe Luis – Casemiro, Paulinho – Willian, Coutinho, Neyma -, Gabriel Jesus

Ochoa - Salcedo, Ayala, Alvarez, Gallardo - Layun, Herrera, Vela, Guardado (cap.), Lozano - Hernandez

