Fabian Delph quitte la sélection anglaise pour un heureux événement

Par Antoine LLORCA | Ecrit pour TF1 |

Oui, une Coupe du monde, c'est extrêmement important dans la carrière d'un footballeur professionnel. Mais il y a des événements personnels qui ne peuvent pas se manquer. Comme le rapporte notamment <em>The Sun</em>, le milieu de terrain de Manchester City et international des Three Lions Fabian Delph a été autorisé par son sélectionneur à quitter ses partenaires juste après le match contre les Diables rouges pour retourner en Angleterre.





La raison de ce départ précipité depuis Kaliningrad ? L'accouchement de sa femme. En effet, sa compagne Natalie attend leur troisième enfant ce samedi. Le joueur a confié au Sun : "Il y a rien de plus important pour moi que ma famille, elle passe devant tout et se sera toujours le cas." Le milieu de terrain devrait retrouver ses coéquipiers dimanche deux jours avant le 8e de finale entre la Colombie et l'Angleterre.





>> Retrouvez toutes les infos sur la Coupe du monde