La Une du Sun qui ne plaît pas du tout à la Colombie

Avant le match entre l'Angleterre et les Cafeteros ce soir (20 heures), la Une du tabloïd "The Sun" qui fait polémique en Colombie. La raison ? Une référence à la cocaïne qui a mis... le feu aux poudres.

Une blague de mauvais goût diront certains, une bonne idée bien éditée diront les autres. Quoiqu'il en soit, cette Une du tabloïd The Sun en date de ce mardi n'a pas plu à tout le monde. On y voit Harry Kane, enroulée dans le drapeau britannique avec cette phrase : "Comme les Three Lions jouent ce soir face à la nation qui a donné naissance à Shakira, au très bon café et humm à d'autres choses nous disons ... GO KANE" (à prononcer à l'anglaise "caïne"), en référence à la cocaïne.









Si The Sun nous a déjà habitués à pareilles Unes, tant les jeux de mots et autres petites vannes ont fait la légende de ce journal, certains internautes colombiens n'ont, cette fois, pas tellement apprécié de voir leur pays être réduit à de la drogue. Preuve de l'émoi suscité, un journaliste a adressé une photo de l'écrivain colombien Gabriel Garcia Marquez faisant un doigt d'honneur au journal.

Ici, un internaute exprime sa colère : "Absolument honteuse, cette une du Sun. La Colombie est ma deuxième maison et ils ont fait des progrès incroyables au cours des vingt dernières années. Des excuses seraient les bienvenues".





Un journaliste basé au Brésil la juge "embarrassante" :





Une autre journaliste, pour la BBC cette fois, exprime son malaise : "Quelques fois, je suis embarrassée par l'industrie pour laquelle je travaille. Aujourd'hui, c'est le cas. J'espère que la personne responsable de ça, se sent honteuse. Nous valons mieux que ça."









La blessure est visiblement telle que l'ambassadeur colombien à Londres a même réagit, dans les colonnes de l'<em>Independant.</em> "Je suis triste qu'un événement aussi festif et amical comme la Coupe du Monde soit utilisé pour cibler un pays, et le stigmatiser avec un problème complètement réglé. Le respect, la joie et le fair-play sont ce qui comptent pour nous, ce soir. Nous sommes derrière l'équipe de Colombie et espérons que nous allons passer un très bon moment."

Appelée à répondre à ce début de tollé, la direction du journal a déclaré en début d'après-midi : "Nous, comme l'Ambassadeur de Colombie, espérons voir un très beau match, ce soir. La Colombie est une grande nation de football et son équipe, particulièrement impressionnante".

