France-Argentine : Éver Banega, la clé pour isoler Messi

Par Yohan ROBLIN | Ecrit pour TF1 |

C'est peut-être un détail, mais pour Lionel Messi, ça veut dire beaucoup. Couché sur la feuille de match face au Nigeria (2-1), une revendication de "la Pulga" lors de la réunion entre les joueurs, preuve de l'importance qu'il lui attache, Éver Banega a donné un tout autre visage à l'équipe d'Argentine. Tout près de la sortie après son nul face à l'Islande (1-1) et son revers contre la Croatie (3-0), l'Albiceleste a retourné une situation désespérée, en titularisant le milieu de Séville pour la première fois dans cette Coupe du monde.

Certes, des interrogations subsistent sur la formation de Jorge Sampaoli, où le poids des années de Javier Mascherano s'est fait ressentir en défense, Banega a apporté des garanties en équilibrant le jeu, en donnant le tempo et en amenant cette touche de créativité qui manquait tant aux Argentins depuis le début du tournoi.

Un redoutable passeur

Passeur décisif pour Lionel Messi puis à l'origine du but de Marcos Rojo, l'ancien de Valence et de l'Inter a livré sa prestation la plus aboutie sous le maillot argentin. Fort de son vécu, le milieu de 29 ans au caractère bien trempé a pesé comme aucun autre sur le jeu. Le Sévillan, qui n'avait joué 36 minutes dans ce Mondial russe, a été le plus joueur le plus recherché pendant la rencontre, avec 111 ballons touchés, le total le plus élevé du match.

Il est aussi celui à avoir tenté le plus de passes (89) et qui en a réussi le plus (79). Le natif de Rosario a souvent combiné avec Messi, avec 10 ballons donnés à son capitaine, plus qu'aucun autre Argentin. En l'espace de 90 minutes face au Nigeria, Éver Banega a fait plus que tous ses concurrents directs en deux matches.









"Il n'y a pas que Messi en Argentine"

À l'heure de retrouver l'équipe de France en huitièmes de finale, ce samedi 30 juin à Kazan (à 16h en direct sur TF1), Sampaoli (ou Messi, on ne sait plus trop à vrai dire) va reconduire le même onze de départ vainqueur des Super Eagles. Une première puisque le sélectionneur n'a jamais été aligné deux fois la même équipe sur les quinze derniers matches. Bien sûr, les Bleus devront garder à l'œil le numéro 10 de l'Albiceleste mais pas que.

"Il n'y a pas que Leo en Argentine, il y a toute l'attaque qui peut être performante, et même les milieux, comme Banega qui peut faire de bonnes passes et se projeter", a d'ailleurs souligné Samuel Umtiti, interrogé jeudi en conférence de presse, sur la stratégie à adopter pour stopper les fulgurances du capitaine argentin.





D'ailleurs, le défenseur des Bleus ne s'y est pas trompé. Non convoqué par Alejandro Sabella pour la Coupe du monde au Brésil en 2014, Éver Banega est le rayon de lumière qui a percé l'obscurité dans laquelle l'Argentine était plongée. Crédité au minimum d'un 7/10 dans la presse argentine au lendemain de la qualification in-extremis contre le Nigeria, le milieu du FC Séville "a été le meneur dont avait besoin de l'équipe", selon Clarin. Olé, le principal quotidien sportif du pays, a salué le joueur "clé dans le retour" de l'Argentine.

Concrètement, Banega a montré tout le bien qu'il pouvait faire à Lionel Messi. Aux Bleus de Deschamps de couper d'entrée la connexion pour isoler "la Pulga" et l'obliger à déjouer en s'enfermant dans son jeu.





