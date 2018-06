"Le couteau entre les dents" : Sampaoli promet un rude combat aux Bleus

Par Edwy Malonga | Ecrit pour TF1 |

Le plus grand choc de ces huitième de finale de la Coupe du monde en Russie oppose la France à l'Argentine, ce samedi à Kazan. Et ce vendredi, en conférence de presse, à moins de 24h de la confrontation entre la bande à Messi et celle de Griezmann, l’entraîneur argentin Jorge Sampaoli a livré les clés de cette rencontre.

"L''Argentine va jouer ce match avec un couteau entre les dents", confie Sampaoli. "Je suis très confiant dans la capacité de mes joueurs de contrôler le jeu. Si nous avons le contrôle du jeu sommes capables de créer des espaces, ça va être compliqué pour la France", promet le technicien.

>> Quelle composition de jeu pour l'Albiceleste ?

Messi peut "mettre la France en danger"

"Il y a de grandes différences entre les sélections. Moi, j’ai besoin de contrôler le match pour jouer au football. Je veux contrôler le jeu, c'est ma préoccupation première. Les Français sont solides, récupèrent bien le ballon, sont rapides dans les transitions, vont vite devant avec Mbappé ou Griezmann. Je veux voir une Argentine passionnée qui fait une démonstration de football. Ce sera un match physique si on ne contrôle pas la rencontre et ce n’est pas bon pour nous", a-t-il ainsi indiqué.



Puis de s'épancher sur la menace qui plane sur les joueurs de Didier Deschamps, un certain Lionel Messi. "C’est comme ça à tous les matches. Lionel est toujours entouré de joueurs et j’espère que samedi, il sera décisif. Si la France a un plan pour neutraliser Leo, nous aurons le nôtre pour lui donner les moyens d’exploiter tout son potentiel. Leo est capable de mettre la France en danger dans de nombreux domaines."



>> Éver Banega, la clé pour isoler Lionel Messi

"Les Français vont essayer de nous contrer, de profiter de la mobilité de leurs attaquants. Ils peuvent se projeter avec Matuidi, Dembélé ou Mbappé. On doit faire attention à cette vitesse qui est la qualité première de l’équipe de France. Après, tout dépend du rythme du jeu. Si ça se joue sur de longues distances, on aura un désavantage dans le jeu".

>> Toutes les infos sur la Coupe du monde