Eden Hazard vu par... Rio Mavuba : "Il n'a qu'une idée en tête, éliminer la France"

Eden Hazard, ce sont ceux qui le connaissent qui en parlent le mieux. Coéquipiers à Lille entre 2008 et 2012, le capitaine de la Belgique a noué une amitié forte avec Rio Mavuba. L'ancien milieu du Losc, à qui il reste deux ans de contrat au Sparta Prague mais n'écarte pas un retour en France dans un futur plus ou moins proche, a longtemps joué le rôle de grand frère auprès de l'enfant de La Louvière. Il est l'une des personnes qui a le plus compté dans le développement de la star des Diables rouges.



Joint par TF, Rio Mavuba a accepté de parler de "son pote" Eden Hazard avant la demi-finale de Coupe du monde entre la France et la Belgique ce mardi 10 juillet (à 20h en direct sur TF1 et en live commenté sur LCI).



"Dès le premier entraînement, j'ai vu qui était Eden"



TF1 : Vous avez jouez avec Eden Hazard à Lille. Qu'avez-vous pensé lorsque vous l'avez rencontré ?



Rio MAVUBA : Je venais de signer à Lille. Je me souviens avoir déjeuné avec Claude Puel (le coach du Losc, ndlr). À table, il m'a dit : "Tu verras, on a deux jeunes de 16-17 ans qui vont venir s'entraîner avec nous, ce sont deux phénomènes". C'étaient Eden Hazard et Yannis Salibur, son pote du centre de formation. Dès le premier entraînement, j'ai vu qui était Eden. Il avait déjà les qualités qu'on connaît aujourd'hui. Il était déjà très mature dans son jeu. Ce qu'il arrive à reproduire au très haut niveau aujourd'hui, c'est ce qu'il fait depuis tout jeune. C'est un joueur facile techniquement, doté d'une vision de jeu hors normes avec toujours une pensée pour le collectif. Au début, c'était quelqu'un de timide. Mais, quand il a pris du poids de l'équipe, il s'est ouvert à nous. Il est chambreur, mature et posé.



TF1 : Vous l'avez très vite pris sous votre aile au Losc. Une amitié s'est liée entre vous deux. Qu'est-ce qui vous a rapproché ?



Rio MAVUBA : Quand on s'est rencontré, on n'avait pas forcément les mêmes centres d'intérêts. Sur le terrain, ma première mission, c'était de le protéger. J'étais souvent derrière lui, parce qu'il jouait haut dans les couloirs ou en numéro 10. Il prenait déjà beaucoup de coups. Quand tu as un joueur comme ça, qui te fait gagner l'équipe ou peut te la faire gagner à tout moment, forcément tu fais tout pour le défendre. Eden est un garçon adorable. On ne peut que l'apprécier. C'est aussi l'une des personnes qui s'est le plus engagée et impliquée pour ma cause caritative (Les Orphelins de Makala). Il m'a montré qu'il avait aussi un talent en tant qu'homme. C'est comme ça que notre amitié s'est construite. Je ne suis pas au téléphone tous les jours avec lui, mais il y a toujours ce respect mutuel entre nous.



TF1 : Eden Hazard porte aujourd'hui le brassard de capitaine de la Belgique. Avait-il déjà cet âme de leader à l'époque ?



Rio MAVUBA : Il était quand même très jeune (17 ans, ndlr). C'était notre leader technique, il n'y a pas de doute là-dessus, mais pour prendre la parole, c'était un peu plus compliqué. Il y avait beaucoup de joueurs plus âgés dans l'effectif, qui étaient là pour assurer ce rôle. Lui, il nous faisait gagner les matches, il se faisait plaisir sur le terrain, il faisait plaisir à l'équipe et c'était déjà très bien. Mais il est vrai que, vers la fin, il commençait à plus s'imposer et à dire deux trois trucs. Eden aime bien mettre en confiance. Il parlait pas mal aux jeunes qui arrivaient dans le groupe. Je ne sais pas s'il a appris de moi (rires). Il m'a vu à l'oeuvre pendant un moment et j'espère que ça a pu l'influencer et l'aider à diriger son équipe. Après il faut quand même qu'il y aille doucement contre la France ! (rires)



"Avec De Bruyne, ils font un super duo"



TF1 : Qu'est-ce qui a changé chez lui par rapport à l'Eden de l'Euro 2016 ?



Rio MAVUBA : Je pense qu'il arrive à un âge aussi où il prend conscience que c'est maintenant que ça doit se passer. Même s'il est est encore jeune, et qu'il jouera encore une autre Coupe du monde, il est au pic de sa forme. C'est le meilleur âge pour essayer de dominer le monde du football. Peut-être qu'il sait aussi que l'on entre dans une ère où Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, ne vont pas s'éteindre, mais vont lentement commencer à décliner. Le temps est venu pour d'autres de reprendre le flambeau. Je pense à lui, mais aussi à Neymar et à d'autres joueurs qui vont se révéler derrière. Eden est en forme et en pleine possession de ses moyens. Et puis, le groupe belge arrive aussi à maturité. Tout ça réuni, ça fait qu'on a un meilleur Eden et il est sûrement mieux entouré que les années précédentes.



TF1 : Parlons-en justement. Cette année, Eden Hazard semble libérer par Kevin De Bruyne. Il n'a plus à porter tout le poids de la sélection sur ses épaules. Comment évaluez-vous leur association ?



Rio MAVUBA : Je pense que Kevin est important pour lui. Ce nouveau sélectionneur (Roberto Martinez, ndlr) leur a fait comprendre qu'ils étaient complémentaires. En 2014 puis en 2016, c'était le sempiternel débat pour savoir était le leader entre les deux. Là, sur cette Coupe du monde, on voit clairement que le capitaine c'est Eden et que De Bruyne l'a bien ancré dans sa tête. Aujourd'hui, ils font un super duo. Ça y fait. A l'époque, il devait y avoir pas mal de petits problèmes. Aujourd'hui, tout est résolu et l'équipe se comporte mieux.



TF1 : Lors du quart de finale contre le Brésil (2-1), certains commentateurs ont comparé sa performance à celle de Zinedine Zidane en 2006. Comment jugez-vous son évolution sur le Mondial ?



Rio MAVUBA : Je vois ce qu'ils ont voulu tout dire, toute proportion gardée. Sur ce match-là, il a eu des accélérations fulgurantes et des dribbles impressionnants, notamment en deuxième période : quand ils étaient tous crevés, il arrivait encore à avoir ce coup d'accélérateur. C'était assez flagrant à l'écran. Après sur son Mondial, même s'il est à deux buts et deux passes décisives, je dirais que la petite différence entre Eden et Cristiano ou Messi, c'est qu'il n'est pas obsédé par le but, contrairement à eux. Je pense qu'il préfère faire une passe décisive plutôt que de marquer. Je l'ai vu à l'oeuvre à Lille. Les moments où il pouvait frapper, il faisait la passe. On l'a vu aussi contre le Brésil. À un moment, il percute et au lieu de frapper, il décale le jeu avec une passe. Ce sont des trucs comme ça qu'il a en lui. Je pense que les gens, quand ils paient leurs places pour aller stade, c'est pour voir des joueurs comme ça. Et je suis sûr qu'avec le talent qu'il a, si son équipe remporte la Coupe du monde, il sera forcément reconnu comme le meilleur joueur.



TF1 : Pensez-vous que la présence de Thierry Henry l'aide aussi à s'émanciper avec les Diables rouges ?



Rio MAVUBA : Tout le monde connait la carrière que Thierry a faite. Il a gagné partout où il est passé. Avoir des joueurs comme ça, avec de l'expérience et qui auront le bon mot pour le mettre en confiance, ça doit avoir son importance.



"Quoi qu'il arrive, je sais pour qui je serai en finale"



TF1 : Avez-vous des conseils à donner aux Bleus pour stopper Eden Hazard ?



Rio MAVUBA : Je n'ai pas de conseils à leur donner. Ils l'ont très bien fait avec Lionel Messi ou les autres. Aujourd'hui, balle au pied, Eden est plus percutant qu'un Messi. La solution ne peut être que collective. Il ne faudra pas que Didier Deschamps laisse Pavard en un contre un avec lui. Benjamin peut très bien s'en sortir mais ça peut aussi être compliqué. Il va lui falloir le soutien de Varane et peut-être d'un milieu défensif, Kanté ou Pogba, pour l'encercler et le contenir.



TF1 : Ce mardi, il va affronter la France, son pays d'adoption. Dans quel état d'esprit sera-t-il selon vous ?



Rio MAVUBA : Il va être focus sur son match, c'est sûr. Il n'a qu'une idée en tête, c'est d'éliminer la France. C'est le pays qui l'a révélé, il fait deux fois meilleur Espoir et deux fois meilleur joueur. L'Europe l'a découvert grâce à ses performances avec le Losc. Depuis qu'il est parti à Chelsea, il a souvent été critiqué en France. On dit qu'il n'est jamais présent dans les grands matches, etc. Inconsciemment, il aura envie de leur montrer qu'ils ont tort. Il n'a pas fait de grandes performances en Europe, mais il n'a pas toujours eu le meilleur effectif.



TF1 : Pour finir, je vais vous demander de vous mouiller. Quel est votre prono pour France-Belgique ?



Rio MAVUBA : Je dirai 2-1 pour la France. Désolé Eden... (rires) Il sait que je suis Français. Quoi qu'il arrive, je sais pour qui je serai en finale. J'espère que la France ira au bout.





