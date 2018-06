Danemark-France : Kimpembe, Sidibé, Nzonzi, Lemar et Mandanda alignés ?

Par Antoine LLORCA | Ecrit pour TF1 |

Ce dimanche à Istra, le camp de base de l’équipe de France, les Bleus ont pris part à une séance d’entraînement à huis clos à deux jours de leur dernier match de poule face au Danemark. Une rencontre importante (à suivre en direct sur TF1) puisqu'elle permettra de savoir qui terminera premier du groupe C et ainsi de connaître le futur adversaire des Bleus en 8es de finale de cette Coupe du monde 2018.

>> Avant France-Danemark, Parice Evra a rendu visite aux Bleus à Isra

>> Les Bleus jouent à se faire peur (et c'est ce qu'ils savent faire de mieux)

Du temps de jeu pour Kimpembe ?

Victime d’une béquille jeudi contre le Pérou et souffrant du genou, Samuel Umtiti ne devrait pas être titulaire face au Danemark. Une bonne nouvelle pour le jeune Presnel Kimpembe ! Le défenseur parisien a participé ce dimanche aux côtés du madrilène Raphaël Varane à la mise en place tactique de l’équipe qui devrait vraisemblablement affronter les Danois mardi. Sur les côtés, Deschamps a aligné Lucas Hernandez - très bon depuis le début de ce Mondial - à gauche et Djibril Sidibé à droite à la place de Benjamin Pavard. Le latéral droit de Monaco, qui souffre du genou depuis le match amical contre les États-Unis (1-1), a affirmé lors d’une interview qu’il voulait "regagner [sa] place et ne pas être remplaçant". Si cette composition se confirme, Sidibé et Kimpembe devraient donc jouer leurs premières minutes dans un Mondial.

Avec Nzonzi, Lemar et Mandanda ?

Lors de la séance à huis clos, le sélectionneur a mis en place une formation en 4-2-3-1, avec N'Golo Kanté et Steven Nzonzi au milieu de terrain. En attaque, Thomas Lemar, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé étaient alignés. En pointe, Olivier Giroud étaient aussi là. Avec cette composition, Didier Deschamps ferait souffler Kylian Mbappé. Mais le sélectionneur chercherait surtout à protéger Blaise Matuidi, Paul Pogba et Coretin Tolisso d’une suspension pour les 8es de finale, les trois joueurs ayant reçu un carton jaune. Autre surprise, Steve Mandanda était aligné dans cette équipe qui pourrait débuter face au Danemark à la place de Hugo Lloris.

La composition probable des Bleus

À partir des indications données par l'entraînement des Bleus, voici donc à quoi pourrait ressembler le onze de départ face au Danemark :

Mandanda - Sidibé, Varane, Kimpembe, Hernandez - Kanté, Nzonzi - Dembélé, Griezmann, Lemar - Giroud