Le dernier Mondial de Paul Pogba, vraiment ? Didier Deschamps a sa petite idée...

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Paul Pogba dispute-t-il, comme il a semblé le sous-entendre dimanche, son ultime Mondial ? Rien n'est moins sûr, même si Didier Deschamps a bel et bien un avis sur la question. Alors que son milieu de terrain a répété, lors de son show devant les médias, qu'il jouait peut-être sa dernière compétition suprême, le sélectionneur s'est voulu rassurant ce lundi en conférence de presse. Rassurant à la fois pour son joueur et pour les journalistes : "Je pense pas que ce soit sa dernière Coupe du monde, étant donné qu'il n'a que 25 ans, et dans quatre ans il en aura 29, c'est probable qu'il puisse en jouer d'autres."

>> Kimpembe, Sidibé, Nzonzi, Lemar et Mandanda alignés face au Danemark ?

>> Un malaise entre Kylian Mbappé et les médias ? Deschamps répond



Voilà qui devrait rassurer "la Pioche" quant à ses doutes étalés au grand jour. "Je suis réaliste. On ne sait pas ce qui peut se passer demain, peut-être que je ne serai pas appelé, ou blessé, ou qu'il y aura des joueurs plus performants que moi...", avait déclaré Paul Pogba, alors tout proche de faire disjoncter la presse hexagonale.