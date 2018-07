Comment sera le match Uruguay-France ? "Chiant", d'après Griezmann

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

On commence à le savoir, entre Antoine Griezmann et l'Uruguay, c'est presque une histoire d'amour. Supporter du club de Peñarol et très proches de ses coéquipiers uruguayens de l'Atlético de Madrid, Diego Godin et José Gimenez, Antoine Griezmann est un expert es football uruguayen. Alors forcément, ce quart de finale qui s'annonce face à ce pays d'Amérique du sud aura une saveur toute particulière pour le numéro 7 de l'Equipe de France.

Il prévient : durant cette rencontre, personne ne se fera de cadeau. Et si vous vous attendez à voir du spectacle, vous risquez d'être déçus. En conférence de presse ce dimanche, Antoine Griezmann l'a assuré : "Le match va être chiant".

Griezmann prédit un match "chiant"

Quoi qu'il en soit, pas question de se faire des politesses sur le terrain, même si Godin est le parrain de la petite Mia, la fille d'Antoine Griezmann. "Godin ne sera pas plus doux, je ne pense pas, il connaît tout de moi, je connais tout de lui, ça va se jouer à des détails, il va falloir faire attention aux coups de pied arrêtés, à leur contre-attaque." Le natif de Mâcon en est persuadé, l'Uruguay va jouer son match et prendre son temps. "Ils vont tomber, aller voir l'arbitre... C'est ce qu'on fait à l'Atlético", a-t-il expliqué. "Ils vont vouloir nous amener de leur côté".

Fan de la Celeste, "Grizou" a aussi profité de son passage devant les médias pour faire l'éloge d'Edinson Cavani, incertain pour le match contre la France depuis sa sortie sur blessure face au Portugal. "C'est le meilleur attaquant, il ne lâche rien. Dans la surface il n'a besoin qu'une ou deux touches pour tirer. A Paris, il défend, avec l'Uruguay, il défend", dit-il, admiratif. "S'il est blessé, ça va changer énormément de choses (...) Mais s'il ne joue pas, il y a Christian Stuani, un attaquant chiant qui va défendre."

