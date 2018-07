Didier Deschamps tacle durement Ousmane Dembélé

Par Hamza HIZZIR | Ecrit pour TF1 |

Dans un entretien accordé à Sport Bild, Didier Deschamps a livré son point de vue sur l’attitude d’Ousmane Dembélé au moment de son transfert de Dortmund à Barcelone il y a un an. Et le sélectionneur des Bleus n’a pas mâché ses mots.

Si, durant la Coupe du monde, Didier Deschamps s’en tient aux conférences de presse, à la veille et à la fin de chaque match, pour s’exprimer publiquement, le sélectionneur de l’équipe de France a aussi accordé quelques entretiens en tête à tête à certains médias, en amont de la compétition. Un exercice où il doit répondre à des questions plus spécifiques, qui rendent plus difficile le recours à la langue de bois. En témoigne l’interview que publie ce mercredi l’hebdomadaire allemand Sport Bild, dans lequel le coach des Bleus revient sur l’affaire Ousmane Dembélé, datant de la fin août 2017.

"Il a causé des problèmes à l'équipe de France"

À l’époque, l’attaquant français s’était lancé dans un bras de fer, en séchant les entraînements, avec son club d’alors, le Borussia Dortmund, pour forcer son transfert à Barcelone, et devenir au passage le 2e joueur le plus cher du monde. Une attitude qui avait fortement déplu aux Allemands… Et à Didier Deschamps, qui livre aujourd’hui le fond de sa pensée : "C’est un comportement qui ne va pas. Point. Il a causé des problèmes au Borussia Dortmund, à ses coéquipiers, et même à l’équipe nationale. Je ne pouvais pas le sélectionner pour les matchs qualificatifs (contre les Pays-Bas et le Luxembourg, ndlr) parce qu’il ne s’entraînait pas." Ce qui ne l’a toutefois pas empêché de l’inclure, neuf mois plus tard, parmi les 23 appelés pour la Russie.

