Quand François Hollande se compare à... N'Golo Kanté !

Dans un entretien accordé à nos confrères de la chaîne L'Équipe, l'ex-président de la République François Hollande, connu pour son amour du football, a donné son avis sur la Coupe du monde de nos Bleus. L'ancien chef de l'État a aussi été interrogé sur le joueur de l'Équipe de France qui lui ressemble le plus.

Comme il en a l'habitude, l'ancien chef de l'Etat a fait preuve d'humour pour répondre à cette question de Thomas Hugues. "Celui qui est, au meilleur sens du terme, le plus tenace, le plus courageux , celui qui fait vraiment tout le terrain, c'est N'Golo Kanté. Ce n'est pas celui qui récolte le plus laurier, et c'est celui qui est aimé par tous ses camarades", affirme l'ancien président. "S'il n'était pas là, comment ferait-on", conclut-il, un brin rieur.





Au cours de cette interview, François Hollandce a aussi réagi à la polémique autour du tweet de Jean-Luc Mélenchon après l'élimination de l'Allemagne en phases de poule du Mondial. En effet, le chef de file de la France Insoumise s'était réjoui de voir la Mannschaft quittait la Russie aussi tôt dans la compétition.





"Je trouve la phrase très choquante. C'est une pensée malsaine de dire ça. Pourquoi serait-on heureux de l'élimination de l'Allemagne ? (...) On ne peut faire comme si on était revenu aux casques à pointe et à la revanche contre l'Allemagne. C'est du nationalisme pur", a vivement critiqué l'ancien président de la République.

