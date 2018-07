Uruguay-France : la Fifa désigne un arbitre... argentin !

Par Hamza HIZZIR | Ecrit pour TF1 |

Certains avaient tiqué en apprenant qu’un Italien allait faire office d'arbitre assistant vidéo lors du 8e de finale entre la Suède, qui a éliminé l’Italie lors des barrages qualificatifs pour ce Mondial, et la Suisse. Plus incongru encore : un Sénégalais, dont le pays avait été éliminé de manière très frustrante (au nombre de cartons jaunes) par le Japon au premier tour, avait été désigné pour arbitrer le 8e entre la Belgique... et le Japon.



Mais il faut bien croire que la situation ne dérange pas la FIFA, qui vient de récidiver en nommant un Argentin au sifflet du quart de finale Uruguay-France !

Un mauvais souvenir pour les Bleus

En l’occurrence, l’instance a même fait d’une pierre deux coups, puisque l’heureux élu, Nestor Pitana, est à la fois issu d’un pays que les Bleus viennent d’éliminer, et qui fait partie de la même Confédération (CONMEBOL, Amérique du Sud) que l’Uruguay. Sur ce dernier point, les connaisseurs rétorqueront que les Argentins ne portent pas vraiment les Uruguayens dans leur cœur. Il n’empêche : le règlement a longtemps interdit qu’un arbitre officie quand un match implique une équipe de sa Confédération. L’actuel règlement, à l’article 11, est, lui, plus évasif, stipulant simplement que "les arbitres devront être issus d’associations dont l’équipe n’est pas en lice dans le match en question".

Dans cette Coupe du monde 2018, Nestor Pitana a déjà arbitré trois rencontres : le match d'ouverture Russie-Arabie saoudite (5-0), l’ultime match de groupe Mexique-Suède (0-3) et le 8e de finale entre la Croatie et le Danemark (1-1, 4-3 t.a.b.). Enfin notons que la dernière fois que l’Argentin a arbitré les Bleus, c’était déjà en quart de finale d’un Mondial, en 2014, et la France avait perdu (0-1) contre l’Allemagne. Ce qui ne rassurera pas, non plus, les superstitieux.



