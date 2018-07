Cristhian Stuani, le 3e homme de l'attaque uruguayenne qui pourrait remplacer Cavani

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Difficile d’exister quand on évolue à côté de l’un des duos d’attaquants les plus performants au monde. En sélection, Cristhian Stuani a toujours été dans l’ombre de Luis Suarez et Edinson Cavani. Vendredi face à l’équipe de France, il pourrait avoir l’occasion d’attirer un peu la lumière s’il devait remplacer ce dernier, blessé au mollet, sur la feuille de match.

Cristhian Stuani, 31 ans, a fait ses débuts en sélection en novembre 2012. Depuis, il a participé à la Coupe du monde 2014 et a la confiance d’Oscar Tabarez. Mais il reste quand même le troisième choix du sélectionneur pour l’attaque de la Celeste. Ce qui explique peut-être ses 5 buts marqués en 42 sélections (mais seulement 12 titularisations).

En club également, l’Uruguayen a eu du mal à percer. Après être passé par Levante, Santander, l’Espanyol Barcelone ou encore Middlesbrough, il vient d’effectuer à Gérone la meilleure saison de sa carrière, et de loin. Arrivé dans le club catalan en 2017, il a terminé le saison avec 21 buts pour 33 matchs. Sur ces 21 buts, il en a marqué 10 de la tête. Il a notamment marqué les esprits dans son club en inscrivant un doublé contre l’Atletico Madrid et trois buts sur les deux confrontations de la saison face au Real Madrid.



Il sort peu de la surface

Car Cristhian Stuani est un attaquant de surface, qui participe peu à l’effort défensif, et ne va pas tellement récupérer les ballons. Il se contente généralement d’exploiter les centres de ses coéquipiers, et est dangereux sur les coups de pied arrêtés. "Dans la surface, il a un flair inné, c’est typiquement le joueur qui va se retrouver là où le ballon va tomber. Son jeu de tête est très bon car ce n’est ni le plus grand, ni le plus fort, ni le plus rapide. Mais il est précis et sait mettre le ballon hors de portée du gardien", décrypte pour <em>L’Equipe</em>Bernardo Espinosa, avec qui il a joué à Santander, Middlesbrough et Gérone.

Même s'il n'a pas l'expérience des grands matches et des grands événements, Cristhian Stuani reste imprévisible. S'il devait être titulaire face à la France, il aurait sûrement l'envie de faire le match de sa vie. Et de faire oublier Edinson Cavani à l'Uruguay.

