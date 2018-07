Uruguay-France : Óscar Tabárez, l'architecte du renouveau de la Celeste

Par Yohan ROBLIN | Ecrit pour TF1 |

Rare sont ceux qui vous font aimer le football avec les mots. Óscar Tabárez en fait partie. Surnommé "El Profesor", pour son autre vie de maître d'école, plus jeune, il use régulièrement de son aisance oratoire en conférence de presse. Ainsi, le sélectionneur de l'Uruguay a pour habitude de disserter avec ardeur et appétit. Amoureux du ballon rond et des belles lettres, le septuagénaire a la Celeste chevillée au corps.

À 71 ans, "El Maestro" - son autre surnom - dispute sa troisième Coupe du monde sur le banc des champions du monde 1930 et 1950, la troisième de suite pour le pays d'Amérique latine, fait inédit depuis plus de 40 ans. En cas de victoire contre la France ce vendredi 6 juillet (à 16h en direct sur TF1 et en live commenté sur LCI), il hisserait la sélection uruguayenne en demi-finale d'un Mondial pour la deuxième fois après 2010.

Reconstructeur du football uruguayen

Une réussite qui n'est pas le fruit du hasard. En poste depuis l'après-Mondial 2006, Tabárez approche les 200 matches dirigés après une première expérience à la tête de la Celeste entre 1988 et 1990. Appelé au chevet d'une sélection en déliquescence, prisonnière de son glorieux passé avec ses deux titres olympiques consécutifs (1924 et 1928) et deux Coupes du monde (1930 et 1950), l'ancien instituteur a contribué à moderniser et à professionnaliser le football uruguayen.

Un projet sur lequel il a travaillé en profondeur plusieurs années. "On était une grande puissance du football (...) mais on a perdu le fil qui nous permettait de transmettre le football de génération en génération. J'ai beaucoup réfléchi à ça, comment ramener l'Uruguay sur la carte du football mondial, malgré ses limites démographiques. Et je crois que ces dernières années, on a réussi", confiait le sélectionneur à la veille du deuxième match de contre le pays-hôte du Mondial, la Russie (3-0). Avant d'ajouter : "L'Uruguay est un pays où le football fait partie de la culture nationale".

Une légitimité à toute épreuve

Dès sa seconde prise de fonction en 2006, Óscar Tabárez a opéré une révolution à tous les étages du football uruguayen. Pour ce faire, il a puisé dans ses méthodes d'éducation. En premier lieu, "El Maestro" a conservé l'ADN de l'Uruguay, fondé sur la "Garra Charrúa", cet état d'esprit hérité des Indiens, à savoir d'être une équipe qui ne lâche rien et prête à toutes les sacrifices pour gagner. Il a ensuite supervisé toutes les sélections, des moins de 15 ans aux A, et a imposé des règles à suivre dès le plus jeune âge.

Après cet audit, le natif de Montevideo en est arrivé à la conclusion suivante : tout futur sélectionné chez les A doit s'aguerrir chez les jeunes, puis en Europe, avant de goûter à l'équipe nationale. Une méthode poussée à l'extrême. Il n'est ainsi pas étonnant de voir que 21 des 23 joueurs uruguayens en Russie sont passés par les petites classes, avec pour résultats une finale du Mondial en 2013 et un Sudamericano en 2017 chez les U20. Autre conséquence de son travail de longue haleine : une demi-finale de Coupe du monde en 2010 et la Copa America remportée en 2011.

S'il a mis du temps à entrer dans les cœurs du peuple uruguayen (il a lui-même confié avoir failli prendre la porte plusieurs fois en 12 ans, ndlr), sa longévité à un tel niveau d'exigence impressionne et son travail inspire le respect. Dans la sélection actuelle, seuls Diego Godin, Maxi Pereira et Cristan Rodriguez ont connu un autre sélectionneur que lui. Malgré les changements qu'il a pu connaître au fil des années dans son effectif, sa légitimité auprès de son groupe n'a jamais perdu en intensité.

Diminué par la maladie de Guillain-Barré, une neuropathie qui touche les muscles et l'oblige à se déplacer avec une béquille ou en chaise roulante, Óscar Tabárez a toujours fait passer l'Uruguay avant tout. Comme s'il était à lui seul le garant de la "Garra Charrúa", cette force de mentale de tous les instants.

